A Taranto si svolge la tradizionale processione a mare in onore di San Cataldo, con la motonave Adria che seguirà la Nave Cheradi durante l’evento. L’iniziativa è organizzata da Kyma Mobilità e si inserisce nei festeggiamenti dedicati al santo patrono della città. La manifestazione permette a cittadini e visitatori di osservare da vicino questa tradizione, considerata tra le più importanti della comunità locale.

Tarantini Time Quotidiano In occasione dei festeggiamenti per San Cataldo, Kyma Mobilità rinnova l’appuntamento con la tradizionale processione a mare, offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di assistere da vicino a uno degli eventi più significativi della tradizione tarantina. Venerdì 8 maggio la motonave “Adria” accompagnerà la processione seguendo Nave Cheradi della Marina Militare, a bordo della quale sarà collocata la statua del Santo Patrono. Il percorso consentirà di osservare dal mare alcuni dei luoghi simbolo della città, tra cui il passaggio sotto il Ponte Girevole e il Castello Aragonese, con il supporto di una guida che illustrerà storia e curiosità legate al culto cataldiano.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, processione a mare di San Cataldo: la motonave Adria seguirà Nave Cheradi

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