Taranto rapine nei supermercati con maschere di carnevale | arrestati in due

Due uomini di 41 e 46 anni, entrambi tarantini con precedenti, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con un’ordinanza di custodia cautelare. Le indagini hanno ricostruito il loro coinvolgimento in rapine aggravate avvenute nei supermercati della zona, durante le quali avrebbero indossato maschere di carnevale. Gli episodi sarebbero stati commessi recentemente, e le forze dell’ordine hanno raccolto elementi che hanno portato alla loro cattura.

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Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due uomini di 46 e 41 anni, entrambi tarantini e con precedenti, ritenuti presunti responsabili di rapina aggravata in concorso. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Taranto su richiesta della Procura, riguarda due episodi avvenuti lo scorso settembre ai danni di supermercati del capoluogo, oltre a un tentato furto in un centro benessere. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 13 settembre due soggetti, a bordo di uno scooter bianco e con il volto coperto da maschere di carnevale, avrebbero fatto irruzione in un supermercato armati, facendosi consegnare il registratore di cassa contenente circa 650 euro.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, rapine nei supermercati con maschere di carnevale: arrestati in due Notizie correlate Furti di alimentari nei supermercati. Due arrestati, merce recuperataI carabinieri della stazione di Gravellona hanno notato la loro auto parcheggiata nei pressi del supermercato Gulliver di Cilavegna e si sono... Rapine nei supermercati, presa la banda della 500: il congegno elettronico per rubare le auto, gli assalti con la pistola e 18.000 euro di bottinoPADOVA - Quattro rapine a mano armata ai danni di altrettanti supermercati delle province di Padova, Bologna e Bergamo commesse in poco più di un... Contenuti utili per approfondire Taranto, rapine nei supermercati con maschere di carnevale: arrestati due uominiRapine nei supermercati di Taranto a settembre, arrestati due uomini di 46 e 41 anni. Decisive le telecamere di sorveglianza. trmtv.it Taranto, rapinarono due supermercati con maschere di Carnevale e armati di pistola: arrestati due pregiudicatiI due, di 46 e 41 anni, sono accusati di due rapine aggravate messe a segno lo scorso settembre nel capoluogo jonico e di un tentato furto in un centro benessere ... lagazzettadelmezzogiorno.it