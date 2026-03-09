Giacobbo e Strabioli alla cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio Letterario Roma International

Sabato 7 marzo al Teatro Ghione di Roma si è svolta la cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio Letterario Roma International. Presenti alla serata, Giacobbo e Strabioli hanno partecipato all’evento, che ha visto premiati vari autori e opere letterarie. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti e pubblico, con una cerimonia che si è protratta nel rispetto delle modalità previste.

ROMA – Sabato 7 marzo il Teatro Ghione di Roma ha ospitato la cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio Letterario Roma International, registrando un grande successo di pubblico e confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più partecipati e prestigiosi del panorama letterario contemporaneo. A condurre la serata l'ideatore e direttore artistico, Roberto Sarra. Tra i superospiti premiati alla carriera il giornalista e divulgatore scientifico Roberto Giacobbo, il conduttore e autore televisivo Pino Strabioli, l'attore e chef Andy Luotto, l'attrice Mita Medici, il Gran Maestro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, Prefetto Emerito della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Gran Cancelliere emerito della Pontificia Università Urbaniana.