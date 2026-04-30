Occupazione la Regione Puglia punta a 10 mila nuovi posti di lavoro

La Regione Puglia ha annunciato un piano per creare diecimila nuovi posti di lavoro. L’obiettivo è aumentare il numero di occupati e raggiungere circa 90 mila unità complessive nei prossimi anni, considerando sia i lavoratori attuali sia quelli inseriti nel mercato. Questa iniziativa si inserisce in una strategia di sviluppo dell’occupazione che mira a rafforzare il tessuto economico della regione.

Diecimila nuove unità da inserire nel mondo del lavoro e un'occupazione a regime, tra occupati e nuovi lavoratori, vicina alle 90 mila unità nei prossimi anni. È l'obiettivo al quale la Regione Puglia sta lavorando con Dipartimenti, Agenzie e Società in house coinvolte nelle politiche di sviluppo.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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