In Puglia, è stato deciso di sospendere l'avvio di nuovi corsi per Operatori Socio Sanitari fino a quando non verranno stabiliti nuovi standard formativi. La richiesta è arrivata da un rappresentante della Regione alla Commissione Sanità, che ha evidenziato la necessità di rivedere il modello attuale. La decisione interessa tutte le strutture formative coinvolte e riguarda l'interruzione temporanea delle nuove iscrizioni.

? Cosa sapere Scalera chiede alla Commissione Sanità Puglia stop ai nuovi corsi OSS senza nuovi standard.. Il blocco serve a integrare l'assistente infermiere secondo le linee guida ministeriali.. Il consigliere regionale Scalera ha presentato una richiesta formale per convocare con urgenza la Commissione regionale Sanità, puntando l’attenzione sulle nuove regole che ridefiniscono la formazione degli OSS e l’introduzione dell’assistente infermiere in Puglia. La proposta mira a chiarire l'impatto dei recenti accordi tra Stato e Regioni, che impongono un adeguamento normativo immediato e non derogabile su tutto il territorio regionale, influenzando direttamente l'organizzazione didattica e la qualità dell'assistenza sanitaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, stop ai nuovi corsi OSS: serve il nuovo modello formativo

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