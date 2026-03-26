Taxi e cani guida | nuovo incontro per garantire il diritto alla mobilità dei non vedenti

Mercoledì 25 marzo si è svolta a Palazzo Lombardia una riunione della Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale, convocata dall'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile. All'incontro erano presenti rappresentanti delle aziende di trasporto e associazioni di categoria, con l'obiettivo di discutere misure per migliorare l'accessibilità del servizio taxi per le persone con disabilità visiva, in particolare per chi utilizza cani guida.

Mercoledì 25 marzo si è tenuta a Palazzo Lombardia la seduta della Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale, convocata dall'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, con un obiettivo preciso: rafforzare l'accessibilità al servizio taxi per le persone non vedenti accompagnate da cane guida. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti dei principali comuni del bacino aeroportuale lombardo, le sigle di categoria, i sindacati, le associazioni dei tassisti e il presidente regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), il cavaliere lecchese Silvano Stefanoni. Il tema dell'accessibilità al trasporto pubblico per le persone fragili e i loro cani guida è stato al centro di un confronto che ha coinvolto tutti gli attori della filiera. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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