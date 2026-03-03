Forza Italia ha presentato una mozione a Taranto per avviare un censimento comunale degli anziani soli, con l’obiettivo di individuare le persone a rischio di isolamento sociale. L’iniziativa mira a intercettare la cosiddetta “solitudine sommersa” e a trasformare i dati raccolti in servizi concreti per il supporto degli anziani. La proposta si rivolge alle istituzioni locali per affrontare questa problematica.

Intercettare la "solitudine sommersa" e trasformare i dati in servizi concreti. È questo l’obiettivo della mozione depositata dal Consigliere Comunale Massimiliano Stellato, insieme al collega Ungaro, che impegna il Sindaco e la Giunta di Taranto ad avviare un censimento capillare della popolazione over 65 residente in nuclei familiari mono-personali. ?L'iniziativa nasce in stretta continuità con l'approvazione della mozione dello stesso Stellato dal Consiglio Regionale della Puglia, circa la necessità di monitorare le condizioni di fragilità degli anziani su tutto il territorio pugliese, in linea con la Legge Delega n. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - ?Anziani soli a Taranto: Forza Italia presenta mozione per un censimento comunale contro l’isolamento sociale

