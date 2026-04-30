Settimana Santa di Taranto scontro politico sulla candidatura Unesco

Nella città di Taranto si è acceso un dibattito politico dopo che la maggioranza in Consiglio comunale ha respinto una mozione dedicata alla promozione dei Riti della Settimana Santa e alla richiesta di riconoscimento Unesco. La discussione si è svolta in un clima acceso, con posizioni divergenti tra i consiglieri che hanno espresso opinioni contrastanti sulla proposta. La decisione ha suscitato reazioni e commenti tra i presenti in aula.

Tarantini Time Quotidiano Polemica in Consiglio comunale a Taranto dopo il voto contrario della maggioranza sulla mozione relativa alla valorizzazione dei Riti della Settimana Santa e all’avvio del percorso per il riconoscimento Unesco. I consiglieri di minoranza parlano di una scelta “grave e incomprensibile”, sostenendo che il provvedimento fosse finalizzato esclusivamente a rafforzare il percorso istituzionale di tutela dei riti tradizionali tarantini, fino alla candidatura a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Secondo quanto riferito dagli stessi esponenti dell’opposizione, la proposta sarebbe stata coerente con un confronto già avviato dal sindaco Piero Bitetti insieme alle confraternite cittadine.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Settimana Santa di Taranto, scontro politico sulla candidatura Unesco Notizie correlate Settimana Santa, proposta candidatura UNESCO per i RitiTarantini Time QuotidianoPortare i Riti della Settimana Santa verso il riconoscimento come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Settimana Santa, Kyma Mobilità potenzia servizi e navette a TarantoTarantini Time QuotidianoIn vista dei giorni più intensi della Settimana Santa, Kyma Mobilità mette in campo un piano straordinario per facilitare... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Taranto, Settimana Santa: verso tavolo istituzionale con confraternite; Riti della Settimana Santa, verso un confronto permanente con le confraternite; Rottamazione quinques: ok del Consiglio ma bocciate le proposte dell’opposizione. La Settimana Santa fa litigare; Presentata la festa patronale di San Cataldo con i suoi numerosi appuntamenti. Settimana Santa, tutto è compiuto a Taranto: con la «bussata» del troccolante cala il sipario sui RitiNegli occhi e nei cuori restano le immagini, le parole del vescovo Ciro Miniero e il suo appello agli ultimi e agli emerginati, alle famiglie degli operai morti Tre colpi di bordone, il portone del ... lagazzettadelmezzogiorno.it Taranto e Granada, unite dai riti della Settimana SantaTaranto e Granada, la città dei due mari e quella andalusa celebre per l’Alhambra. Unite dai riti della Settimana Santa. Una tradizione ripercorsa dalla mostra Un ponte di fede agli Archivi di Stato ... rainews.it La Settimana Santa di Alatri torna a vivere sul grande schermo. - facebook.com facebook