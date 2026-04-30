Settimana Santa di Taranto scontro politico sulla candidatura Unesco

Da tarantinitime.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella città di Taranto si è acceso un dibattito politico dopo che la maggioranza in Consiglio comunale ha respinto una mozione dedicata alla promozione dei Riti della Settimana Santa e alla richiesta di riconoscimento Unesco. La discussione si è svolta in un clima acceso, con posizioni divergenti tra i consiglieri che hanno espresso opinioni contrastanti sulla proposta. La decisione ha suscitato reazioni e commenti tra i presenti in aula.

Tarantini Time Quotidiano Polemica in Consiglio comunale a Taranto dopo il voto contrario della maggioranza sulla mozione relativa alla valorizzazione dei Riti della Settimana Santa e all’avvio del percorso per il riconoscimento Unesco. I consiglieri di minoranza parlano di una scelta “grave e incomprensibile”, sostenendo che il provvedimento fosse finalizzato esclusivamente a rafforzare il percorso istituzionale di tutela dei riti tradizionali tarantini, fino alla candidatura a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Secondo quanto riferito dagli stessi esponenti dell’opposizione, la proposta sarebbe stata coerente con un confronto già avviato dal sindaco Piero Bitetti insieme alle confraternite cittadine.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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