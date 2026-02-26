carne contaminata da steroidi il duello tra tara moore e le istituzioni va avanti

Tennisti attenti: la carne è. debole. Una richiesta di risarcimento da 20 milioni di dollari (circa 17 milioni di euro) per non aver protetto le giocatrici dal rischio di contaminazione da steroidi presenti nella carne di alcuni tornei. È la causa intentata da Tara Moore classe 1992, nata a Hong Kong e professionista dal 2010, che ha costruito la parte più solida della carriera soprattutto in doppio, dove ha toccato il best ranking attorno alla 77ª posizione, mentre in singolare è arrivata fino al numero 145. Il caso che la riguarda esplode ad aprile 2022, durante il torneo Wta 250 di Bogotá, in Colombia. Moore risulta positiva a nandrolone e boldenone, scatta la sospensione provvisoria e inizia una lunga battaglia per dimostrare che si trattava di una contaminazione non volontaria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

