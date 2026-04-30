In un’intervista pubblicata da Amica, cinque cantautrici sotto i 30 anni condividono le loro esperienze e prospettive nel mondo della musica, tra generi come rap, pop e soul. Tra nomi già noti in classifica e artisti emergenti, si evidenzia una nuova ondata di talenti che si affacciano sulla scena musicale. La conversazione offre uno sguardo diretto sulle loro carriere e sulle sfide affrontate nel panorama contemporaneo.

Ci sono cantanti sempre in classifica, popstar, rapper di prima fila, nomi conosciuti da tutti. Ma c’è anche una nuova generazione in rapida ascesa. Ecco cinque voci femminili da scoprire. Le vedremo presto in tour, nei più importanti festival estivi, sul palco del Concertone del Primo Maggio. Le abbiamo intervistate. Emma Nolde: «Voglio stare al passo con me stessa, non arrivare alle stelle». Nella nuova scena musicale brilla Emma Nolde, toscana, classe 2000. Il suo primo album Toccaterra è stato finalista al Premio Tenco, così come l’ultimo Nuovospaziotempo, molto applaudito dalla critica. Performer dell’anno di Billboard Women in Music 2025, ha già collaborato con Zen Circus, Levante, Niccolò Fabi e altri big, e ha pubblicato Sirene (con Brunori Sas) – Live.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Emma Nolde, Birthh, Ele A, Tära, Angelica Bove: l'intervista di Amica a 5 cantautrici under 30 con tanto da dire. A colpi di rap, pop o soul

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