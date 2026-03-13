Sal Da Vinci a Villa Bertelli Il vincitore di Sanremo si esibirà il 20 agosto

Sal Da Vinci si esibirà il 20 agosto a Villa Bertelli. Il cantante, noto per aver vinto a Sanremo, sarà sul palco della località toscana per un concerto estivo. L'evento si inserisce tra le principali iniziative musicali della stagione e vedrà il artista proporre i brani più conosciuti del suo repertorio. L’appuntamento è stato annunciato dall’organizzazione locale.

Villa Bertelli fa il colpaccio, con il cantante più acclamato del momento. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano " Per sempre sì " (già diventato tormentone), Sal Da Vinci inaugura una nuova stagione dal vivo con il tour estivo che attraverserà l’Italia toccando festival e arene tra i più prestigiosi della stagione. Un percorso musicale che accompagnerà l’artista per tutta l’estate e farà tappa il 20 agosto a Villa Bertelli, una data a cura di Leg Live Emotion Group e un ritorno per l’interprete neomelodico che anche lo scorso anno salì sul palco del Forte. Il tour estivo offrirà uno spettacolo pensato per valorizzare pienamente la dimensione live: un racconto musicale che intreccia i brani più amati della sua carriera con le canzoni che stanno segnando questo nuovo capitolo artistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

