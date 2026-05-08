Taniche di benzina nel furgone in fiamme | momenti di paura a Valenzano Tre auto a fuoco a Japigia

Nella notte, le squadre dei vigili del fuoco di Bari sono intervenute in due diversi episodi. A Valenzano, un furgone è stato trovato in fiamme con diverse taniche di benzina all’interno. Successivamente, a Japigia, sono state coinvolte tre auto che hanno preso fuoco contemporaneamente. Gli interventi sono durati diverse ore e hanno richiesto l’attenzione dei soccorritori in entrambe le circostanze.

Prima un furgone a Valenzano, poi tre auto in fiamme a Japigia. Notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Bari, impegnati in due distinti interventi che hanno tenuto occupate le squadre per diverse ore.Fiamme a ValenzanoIl primo allarme è scattato intorno alle 3, quando è giunta una.🔗 Leggi su Baritoday.it

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