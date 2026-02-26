Paura sull’autostrada furgone prende fuoco | distrutto dalle fiamme

Un incendio ha coinvolto un furgone sull’autostrada del sole nel tardo pomeriggio di oggi. Le fiamme hanno completamente avvolto il veicolo, che si trovava a pochi chilometri da una nota area di servizio. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona, evitando che la situazione peggiorasse.

Cortona, 26 febbraio 2026 – Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi per l'incendio di un autofurgone lungo l'Autostrada del Sole, al chilometro 392 in direzione Firenze, circa tre chilometri a nord dell'area di Servizio Montepulciano. L'allarme è scattato intorno alle ore 18. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo, con il personale del distaccamento di Cortona, con autopompa e autobotte di supporto. Le fiamme, al momento dell'arrivo della squadra, avevano già interessato l'intero veicolo. L'incendio è stato rapidamente domato e l'area messa in sicurezza. Secondo quanto riferito, il mezzo non trasportava materiale al momento dell'evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

