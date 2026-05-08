Rubio vede Tajani | bilaterale su rafforzamento rapporti tra Italia e Usa

Il Segretario di Stato americano ha incontrato il Ministro degli Esteri italiano presso la Farnesina. La discussione ha riguardato il rafforzamento delle relazioni tra Italia e Stati Uniti. L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e collaborazione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa sui contenuti specifici affrontati durante la riunione.

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Il Segretario di Stato Usa Marco Rubio è arrivato alla Farnesina per l’incontro con il Ministro Tajani. In agenda, un confronto sui principali temi dell’agenda internazionale e il rafforzamento dei rapporti Italia-Usa. Lo si apprende da una nota della Farnesina. Al centro, la guerra in Iran, la crisi nello Stretto di Hormuz e le iniziative per la libertà di navigazione, il cessate il fuoco tra Libano e Israele e il disarmo di Hezbollah, il futuro post-Unifil, l’Ucraina e la transizione in Venezuela e a Cuba. Tajani e Rubio discuteranno anche di relazioni Ue-Usa, incluso il tema dei minerali critici.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rubio vede Tajani: bilaterale su rafforzamento rapporti tra Italia e Usa Notizie correlate Leggi anche: Rubio a Roma per ricucire i rapporti tra Italia e Usa: ecco l’agenda della settimana Leggi anche: Roma, incontro tra Rubio e Meloni per riallacciare rapporti Usa-Italia, sul tavolo Iran e Hormuz, Libano e missione Unifil Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rubio a Roma per ricucire i rapporti con Santa Sede e Italia, vede il Papa e Meloni; Tajani: Attacchi al Papa non aiutano alla pace; Italia-Usa, Tajani: con Rubio non parleremo delle battute di Trump su Meloni; Tajani su incontro con Rubio: Non essere d'accordo su qualcosa non significa venir meno alleanza. Rubio vede Tajani: bilaterale su rafforzamento rapporti tra Italia e UsaIl Segretario di Stato Usa Marco Rubio è arrivato alla Farnesina per l’incontro con il Ministro Tajani. In agenda, un confronto sui principali temi dell’agenda internazionale e il rafforzamento dei ... ilgiornale.it Rubio da Tajani, poi da premier MeloniIl ministro degli Esteri ha accolto alla Farnesina l'omologo Usa Rubio, per un vertice bilaterale. In agenda, fa sapere il ministero degli Esteri, un confronto sui principali temi internazionali e il ... rainews.it 8 Maggio: chiuse le indagini su Garlasco, si sgonfia il caso Minetti, Leone vede Rubio #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook #Meloni domani vede #Rubio, prove di disgelo. Sul tavolo l’impegno italiano in #Libano x.com