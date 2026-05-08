Marco Rubio a Roma il segretario Usa vede Tajani e Meloni – La diretta

Il segretario di Stato americano è arrivato a Roma e ha incontrato la presidente del Consiglio. Prima di questo, ha avuto un colloquio con il Papa in Vaticano. Oggi, l’obiettivo è discutere con il presidente del Consiglio italiano. L’arrivo e gli incontri sono stati confermati da fonti ufficiali. La visita si inserisce in un tour europeo che comprende altre tappe.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a Roma, per l’incontro con Giorgia Meloni, dopo aver incontrato ieri in Vaticano Papa Leone XIV. Prima la visita alla Farnesina per il bilaterale con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. In agenda, come riporta in una nota la Farnesina, un confronto sui principali temi dell’agenda internazionale e il rafforzamento dei rapporti Italia-USA. Al centro, la guerra in Iran, la crisi nello Stretto di Hormuz e le iniziative per la libertà di navigazione, il cessate il fuoco tra Libano e Israele e il disarmo di Hezbollah, il futuro post-UNIFIL, l’Ucraina e la transizione in Venezuela e a Cuba.🔗 Leggi su Lapresse.it

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