Tajani consegna a Rubio l' albero genealogico della sua famiglia italiana

Il ministro degli Esteri italiano ha incontrato il Segretario di Stato americano presso la Farnesina. Durante l'incontro, Tajani ha consegnato a Rubio l'albero genealogico della famiglia italiana. La visita si è svolta nella giornata del 8 maggio 2026. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa riguardo ai contenuti specifici della discussione o ad altri dettagli dell'incontro.

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(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2026 Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ricevuto alla Farnesina il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Durante l'incontro Tajani, insieme al Presidente della Regione Piemonte, e al sindaco di Casal Monferrato, ha presentato l'albero genealogico delle origini italiane dia Rubio e i documenti frutto delle ricerche condotte negli archivi comunali e parrocchiali che attestano la storia familiare del Segretario di Stato Usa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev .🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tajani consegna a Rubio l'albero genealogico della sua famiglia italiana Notizie correlate Rubio da Tajani, l’omaggio al Segretario di Stato Usa è il suo albero genealogico(Adnkronos) – Il Segretario di Stato americano Marco Rubio, oggi alla Farnesina per l'incontro con il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio... Leggi anche: Preghiera di guarigione dell’albero genealogico: come liberare le generazioni da ogni male Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rubio viene in pace. La Difesa non teme sorprese, verso incontro con Meloni; Meloni, la linea sugli Stati Uniti: se Trump sbaglia, glielo diciamo; Tajani, gli Stati Uniti sono un nostro alleato fondamentale; Marco Rubio in Italia la settimana prossima. Incontrerà papa Leone XIV, Tajani e Crosetto per provare a ricucire i rapporti diplomatici. Possibile meeting con Meloni. Marco Rubio a Roma, il segretario Usa vede Tajani e Meloni – La direttaIl segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a Roma, per l'incontro con Giorgia Meloni, dopo aver incontrato ieri in Vaticano Papa Leone XIV. Prima ... lapresse.it Rubio, l'incontro con Tajani prima della visita a Meloni. «La prossima volta parlerò in italiano»Tutto pronto per l'incontro tra Marco Rubio e Giorgia Meloni. Ad accogliere il segretario di Stato degli Stati Uniti nel cortile d'onore di Palazzo Chigi sarà Fabrizio Saggio, ... ilgazzettino.it Politica, Bardi incontra il Ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani a Roma. Così il governatore lucano in una nota social: "Energia, petrolio ed export: sono questi i fronti su cui stiamo lavorando con il Governo per rafforzare il sistema produtti - facebook.com facebook