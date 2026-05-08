Durante un incontro alla Farnesina, il Segretario di Stato americano ha ricevuto un documento contenente l’albero genealogico che indica i nomi dei suoi antenati provenienti da Casale Monferrato. L’evento si è svolto in presenza del ministro degli Esteri e vicepremier, con l’obiettivo di approfondire la connessione tra le radici familiari e le relazioni internazionali. La consegna del documento ha rappresentato un momento di interesse tra le parti coinvolte.

(Adnkronos) – Il Segretario di Stato americano Marco Rubio, oggi alla Farnesina per l'incontro con il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, ha ricevuto uno schema del suo albero genealogico, con i nomi dei parenti originari di Casale Monferrato. A consegnarlo il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Casale, Emanuele. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Rubio da Tajani, l'omaggio al Segretario di Stato Usa è il suo albero genealogico

Notizie correlate

Marco Rubio a Roma, il segretario Usa vede Tajani e Meloni – La direttaIl segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a Roma, per l’incontro con Giorgia Meloni, dopo aver incontrato ieri in Vaticano Papa Leone...

Papa Leone attende in Vaticano il segretario di Stato Usa RubioPapa Leone riceverà in udienza il segretario di Stato americano Rubio giovedì 7 maggio.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Rubio a Roma per ricucire i rapporti con Santa Sede e Italia, vede il Papa e Meloni; Lo strappo di Trump e la missione dal Papa (e Meloni), Marco Rubio da giovedì a Roma; L'arrivo di Marco Rubio a Roma: a breve l'incontro con Papa Leone XIV; Meloni prepara l'incontro con Rubio, il governo difende Leone.

Rubio alla Farnesina, riceve da Tajani il documento sulle sue origini italiane. 'Ispiri il lavoro comune'Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato alla Farnesina a Roma, dove è stato accolto dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Tra Tajani e Rubio è in programma un ... ansa.it

Rubio da Tajani, l'omaggio al Segretario di Stato Usa è il suo albero genealogico(Adnkronos) - Il Segretario di Stato americano Marco Rubio, oggi alla Farnesina per l'incontro con il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, ha ricevuto uno schema del suo ... ilmattino.it

La sentenza cambia non poche carte in tavola. Il gruppo di attivisti americani We Pay the Tariffs: "Un'ulteriore notizia positiva per le piccole imprese che sono state schiacciate da queste tasse illegali". Oggi alla Farnesina l'incontro Tajani-Rubio - facebook.com facebook

#Rubio è arrivato a #Roma. Oggi dal #Papa, domani con #Tajani. x.com