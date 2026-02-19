Preghiera di guarigione dell’albero genealogico | come liberare le generazioni da ogni male

Giuseppe ha deciso di pregare per il suo albero genealogico, convinto che le sofferenze familiari si trasmettono di generazione in generazione. La causa risiede nei traumi e nelle ferite non risolte che si sono accumulate nel tempo, influenzando le vite future. Con una preghiera rivolta a Gesù, Giuseppe spera di liberare le famiglie da malefici e malanni che si ripetono. Ha iniziato a recitare le sue preghiere ogni sera, sperando di vedere presto i primi segnali di cambiamento. La sua intenzione è di interrompere questa catena negativa.

Esistono ferite che si tramandano nel tempo. Affidiamo il nostro albero genealogico a Gesù con la preghiera, per spezzare le catene del passato e guarire le radici della nostra famiglia. Dai nostri cari non riceviamo solo tratti fisici, ma una preziosa eredità di virtù e di bene. Eppure, tra le maglie della nostra storia, possono restare impigliate tracce di un male nascosto che condiziona il nostro cammino: sono quei “nodi” spirituali e ferite emotive che Gesù desidera sciogliere con la potenza del Suo Spirito. Pregare per la guarigione dell’albero genealogico significa riconoscere che alcune inclinazioni al peccato o sofferenze ricorrenti possono attraversare le generazioni. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

