Preghiera di guarigione dell’albero genealogico | come liberare le generazioni da ogni male

Esistono ferite che si tramandano nel tempo. Affidiamo il nostro albero genealogico a Gesù con la preghiera, per spezzare le catene del passato e guarire le radici della nostra famiglia. Dai nostri cari non riceviamo solo tratti fisici, ma una preziosa eredità di virtù e di bene. Eppure, tra le maglie della nostra storia, possono restare impigliate tracce di un male nascosto che condiziona il nostro cammino: sono quei “nodi” spirituali e ferite emotive che Gesù desidera sciogliere con la potenza del Suo Spirito. Pregare per la guarigione dell’albero genealogico significa riconoscere che alcune inclinazioni al peccato o sofferenze ricorrenti possono attraversare le generazioni. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Potente preghiera di guarigione e liberazione del nostro albero genealogico. VideoScopri una potente preghiera di guarigione e liberazione per il nostro albero genealogico.

Oscar Garavani, che dice di essere nipote di Valentino: «Ho l’albero genealogico»Oscar Garavani, un designer di 59 anni, ha attirato l’attenzione dei fotografi ai funerali di Valentino.

Esorcismi, i vescovi siciliani mettono ordineUn decreto per fare chiarezza su esorcismi e preghiere di guarigione e di liberazione. Arriva dai vescovi di Sicilia, che hanno voluto mettere nero su bianco alcune indicazioni destinate a sacerdoti e ... avvenire.it

Esorcismi e preghiere di guarigione, le linee guida dei Vescovi di SiciliaPALERMO (ITALPRESS) - La Conferenza Episcopale siciliana ha promulgato un decreto su esorcismi e preghiere di guarigione e liberazione. Secondo i Vescovi di Sicilia se è oggettivo che la pratica ... notizie.tiscali.it

PREGHIERA A CRISTO SULLA CROCE Cristo Gesù, innalzato sulla croce per amore, ti contempliamo nel silenzio del cuore. Nel tuo dolore riconosciamo la nostra salvezza, nelle tue piaghe troviamo guarigione. Tu che hai perdonato mentre soffrivi, insegnaci facebook