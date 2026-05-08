Il presidente di Taiwan ha accolto nel suo ufficio il collega del Paraguay, in una visita ufficiale che ha avuto luogo a Taipei. Entrambi i leader si sono incontrati con cerimonie ufficiali, segnando un momento di particolare rilievo tra i due governi. La visita, definita storica, ha attirato l’attenzione internazionale, considerando anche le reazioni della Cina, che ha espresso disappunto per l’evento.

Il presidente di Taiwan, William Lai, ha ricevuto il presidente del Paraguay, Santiago Peña, nell’Ufficio presidenziale di Taipei con tutti gli onori in una visita considerata storica per entrambi i Paesi. Per l’occasione, sono stati formati tre nuovi e importanti accordi in materia di giustizia, cybersecurity e tecnologia di alto livello. “Un nuovo punto di svolta”, secondo il presidente paraguaiano Peña, che segna il consolidamento dei rapporti bilaterali e l’allontanamento del Paese sudamericano dall’influenza cinese. I due leader hanno firmato un trattato di assistenza giudiziaria in materia penale. Si tratta del primo accordo giuridico di questa natura del Paraguay con un Paese asiatico.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Taiwan trova un nuovo alleato nel Paraguay. E alla Cina non piace

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