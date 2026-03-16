La mossa sospetta di Pechino | azzerati i voli su Taiwan Per gli analisti militari è un segnale inquietante

Pechino ha sospeso tutti i voli civili e militari verso Taiwan, una decisione che ha sorpreso molti osservatori. Le autorità cinesi hanno temporaneamente azzerato le rotte aeree che collegano le due regioni, aumentando le tensioni nella zona. Gli analisti militari considerano questa mossa come un segnale di forte pressione da parte della Cina, che si sta facendo sentire attraverso misure pratiche e visibili.

La pressione della Cina attorno a Taiwan si sta facendo sentire, anche per gli ultimi avvenimenti in ambito militare. Per due settimane, gli aerei militari del Dragone hanno smesso di sorvolare l’isola indipendente dell’Asia orientale: una pausa insolita che ha fatto riflettere gli esperti, suscitando grande preoccupazione anche per tutti gli osservatori e gli analisti abituati a vedere un ampio movimento nei cieli. Secondo lo specialista Ben Lewis di Plat tracker, citato dalla Cnn, si tratta «della pausa più lunga nelle attività aeree cinesi da quando Taipei ha iniziato a pubblicare dati militari quotidiani. «Francamente – ha aggiunto – è qualcosa che non abbiamo mai visto nella storia recente per quanto riguarda l’attività del Pla attorno a Taiwan». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La mossa sospetta di Pechino: azzerati i voli su Taiwan. Per gli analisti militari è un segnale inquietante Articoli correlati Leggi anche: Cina e Taiwan sempre più ai ferri corti. Il presidente Lai teme le azioni militari di Pechino, e Xi risponde: “Gli indipendentisti minacciano la pace” Leggi anche: Taiwan: Pechino, 'al via esercitazioni militari con armi da fuoco' Why is China Encircling Taiwan Expert Reveals 3 Reasons | Firstpost PoV | N18G Una raccolta di contenuti su La mossa sospetta di Pechino azzerati i... Argomenti discussi: Contro Trump anche l'antidoping: Wada, verso decisioni clamorose | Libero Quotidiano.it. Petrolio, la scorta record della Cina: Pechino si blinda contro la guerra e l'effetto TrumpCon riserve per 1,2 miliardi di barili, il Dragone si prepara a gestire lo shock energetico causato dal conflitto in Medio Oriente e dalle incognite della politica USA ... lasicilia.it Petrolio, la scorta record della Cina (prima dello scoppio della guerra): la mossa di Pechino per proteggere la propria economiaProteggere la propria economia dagli scossoni internazionali e dagli umori di Donald Trump. Questi i motivi che hanno spinto la Cina ad ... msn.com