Dal 28 febbraio al 2 marzo, gli Stati Uniti hanno speso 5 miliardi di dollari in operazioni militari contro l’Iran, secondo fonti ufficiali. Donald Trump aveva stimato un intervento di circa quattro settimane, ma i costi si sono accumulati in tempi molto più brevi. La cifra si riferisce alle spese sostenute per le azioni militari in quella regione.

Roma, 4 marzo 2026 - Non piacerà a Donald Trump, sempre attento ai risvolti economici, sapere che in soli 4 giorni, cioè dal dal 28 febbraio al 2 marzo, la guerra contro l’Iran è già costata agli Stati Uniti 5 miliardi di dollari. Il calcolo non è ufficiale, e certamente c’è da aspettarsi che Hegseth e collaboratori non lo pubblicizzeranno, così a fare i conti in tasca al Pentagono in guerra è stato il Center for American Progress, think tank democratico con a capo Neera Tanden, guarda caso ex consigliera di Joe Biden. Il calcolo, non ufficialmente comunicato, però è credibile e fa affidamento su quanto detto nella prima conferenza stampa proprio dal segretario alla Difesa, Pete Hegseth, e del capo di Stato maggiore, Dan Caine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Usa, guerra all’Iran senza badare a spese: 5 miliardi in soli 4 giorni. E Trump ha parlato di 4 settimane

Iran, Israele attacca in Libano, almeno 11 morti. Pasdaran: Controlliamo Stretto di HormuzQuinto giorno di guerra in Iran, oggi 4 marzo. Continuano gli attacchi di Usa e Israele mentre la crisi si estende anche agli altri Paesi del Golfo. La giornata si apre con un attacco israeliano in ... adnkronos.com

Guerra Iran, dal Bahrein al Kuwait: le basi Usa attaccate. E c'è il caso del radar da un miliardo di dollari colpito da un missileAlmeno sette siti militari statunitensi in Medio Oriente, di cui almeno una super base radar fondamentale per intercettare i missili, sono state colpite dagli attacchi iraniani. ilmessaggero.it

++Il segretario di Stato Usa, Scott Bessent, ha dichiarato che gli Stati Uniti faranno una "serie di annunci" per sostenere il commercio di petrolio nel Golfo dopo che l' #Iran ha chiuso lo stretto di #Hormuz++ Bessent ha anche dichiarato che, probabilmente, l'am x.com