Usa guerra all’Iran senza badare a spese | 5 miliardi in soli 4 giorni E Trump ha parlato di 4 settimane

Da quotidiano.net 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 28 febbraio al 2 marzo, gli Stati Uniti hanno speso 5 miliardi di dollari in operazioni militari contro l’Iran, secondo fonti ufficiali. Donald Trump aveva stimato un intervento di circa quattro settimane, ma i costi si sono accumulati in tempi molto più brevi. La cifra si riferisce alle spese sostenute per le azioni militari in quella regione.

Roma, 4 marzo 2026 - Non piacerà a Donald Trump, sempre attento ai risvolti economici, sapere che in soli 4 giorni, cioè dal dal 28 febbraio al 2 marzo, la guerra contro l’Iran è già costata agli Stati Uniti 5 miliardi di dollari. Il calcolo non è ufficiale, e certamente c’è da aspettarsi che Hegseth e collaboratori non lo pubblicizzeranno, così a fare i conti in tasca al Pentagono in guerra è stato il Center for American Progress, think tank democratico con a capo Neera Tanden, guarda caso ex consigliera di Joe Biden. Il calcolo, non ufficialmente comunicato, però è credibile e fa affidamento su quanto detto nella prima conferenza stampa proprio dal segretario alla Difesa, Pete Hegseth, e del capo di Stato maggiore, Dan Caine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

