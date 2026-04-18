Kering meno negozi e più margini La cura de Meo rilancia Gucci

Durante il Capital Markets Day di Kering, tenutosi alla Leopolda di Firenze, il ceo Luca de Meo ha illustrato le strategie adottate dal gruppo per migliorare i risultati finanziari e rafforzare la posizione di Gucci sul mercato. Tra le misure annunciate, la riduzione del numero di punti vendita e l’obiettivo di aumentare i margini di profitto. La presentazione ha fornito dettagli sulle decisioni aziendali e sui piani di sviluppo futuri.

In occasione del Capital Markets Day di Kering, alla Leopolda di Firenze il ceo Luca de Meo ha presentato le strategie per rilanciare il gruppo e soprattutto il marchio Gucci. Ha scelto “ReconKering”, come parola d’ordine, una sciarada tra “reconquering” e “reconditioning”, cioè fra riconquista e manutenzione. Milanese del 1967, laurea in Bocconi, passato da Renault, Toyota, Fiat, Volkswagen, Audi e Seat, in carica dal 15 settembre, vuole trasformare Kering in una piattaforma più integrata, e tenere insieme due promesse: da una parte il True Luxury, cioè creatività, artigianato, rilevanza culturale, qualità; dall’altra il Next Luxury, cioè tecnologia, nuovi clienti, nuovi mercati, nuove categorie.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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