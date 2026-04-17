Kering il piano de Meo Più utili e meno negozi

Kering ha presentato a Firenze il nuovo piano strategico, con il CEO Luca de Meo che ha illustrato come l’azienda voglia rafforzare la propria identità attraverso innovazioni tecnologiche, artigianalità e l’ingresso in mercati emergenti. Tra le linee guida principali ci sono l’aumento della redditività e la riduzione del numero di negozi, con l’obiettivo di valorizzare il concetto di True Luxury e Next Luxury.

Creatività, artigianalità, nuove tecnologie e nuovi mercati. Questo il filo rosso che unisce il True Luxury con il Next Luxury nel piano strategico di Kering presentato ieri a Firenze dal ceo Luca de Meo (in foto). Gli ultimi anni, sono stati complessi per il settore della moda e anche il gigante del lusso ha sofferto e archiviato il primo trimestre con ricavi a 3,568 miliardi di euro, in calo del 6% su base annua. É proprio in questo momento di incertezza che si innesca il piano ReconKering, «il nostro modo di riconnetterci con ciò che rende Kering unico, abbracciando al contempo ciò che il lusso sta diventando», ha sottolineato de Meo....🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Kering, il piano de Meo. Più utili e meno negozi Devil Awakened | HORROR | Full Movie in English Notizie correlate Primi effetti della cura De Meo, Kering migliora e sceglie PublicisKering smentisce le previsioni degli analisti, contiene il calo dei ricavi del quarto trimestre 2025 al 3 per cento in luogo del 5 che ci si... Leggi anche: Hub Urbano, ecco il piano per il centro storico: meno burocrazia, più arredi e aiuti diretti ai negozi Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Kering, il piano di de Meo al 2035: il colosso della moda si fa in tre e riduce la dipendenza da Gucci; In arrivo la nuova Kering, il piano di Luca de Meo tra rilancio dei brand e cambio di modello; Kering, De Meo presenta piano reset per il rilancio: cosa prevede; Kering: una strategia incentrata sul valore più che sui volumi. Kering svela il piano strategico di Luca de Meo, obiettivo raddoppio del margine operativo nel medio termineIn vista del Capital markets day di oggi a Firenze, il gruppo a capo di Gucci e Saint Laurent anticipa la visione ReconKering del suo ceo per rilanciare l'appeal delle maison e rafforzare l'eccellenza ... milanofinanza.it Kering, De Meo presenta piano reset per il rilancio: cosa prevedeKering apre un nuovo capitolo della propria storia con il lancio di 'ReconKering', il piano strategico presentato in occasione del Capital Markets Day alla stazione Leopolda di Firenze e concepito per ... tg24.sky.it Kering lancia a Firenze l'Accademia per le Eccellenze, De Meo scommette sul futuro del lusso italiano x.com Kering mette fine all’emorragia: nel primo trimestre 2026 il gruppo stabilizza i ricavi (3,57 miliardi di euro) e imprime una svolta strategica di rilievo... - facebook.com facebook