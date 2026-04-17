Kering il piano de Meo Più utili e meno negozi

Da ilgiornale.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kering ha presentato a Firenze il nuovo piano strategico, con il CEO Luca de Meo che ha illustrato come l’azienda voglia rafforzare la propria identità attraverso innovazioni tecnologiche, artigianalità e l’ingresso in mercati emergenti. Tra le linee guida principali ci sono l’aumento della redditività e la riduzione del numero di negozi, con l’obiettivo di valorizzare il concetto di True Luxury e Next Luxury.

Creatività, artigianalità, nuove tecnologie e nuovi mercati. Questo il filo rosso che unisce il True Luxury con il Next Luxury nel piano strategico di Kering presentato ieri a Firenze dal ceo Luca de Meo (in foto). Gli ultimi anni, sono stati complessi per il settore della moda e anche il gigante del lusso ha sofferto e archiviato il primo trimestre con ricavi a 3,568 miliardi di euro, in calo del 6% su base annua. É proprio in questo momento di incertezza che si innesca il piano ReconKering, «il nostro modo di riconnetterci con ciò che rende Kering unico, abbracciando al contempo ciò che il lusso sta diventando», ha sottolineato de Meo....🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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