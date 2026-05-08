A Rossano si è svolto un evento di taekwondo nel quale l’Athlon di Soverato si è distinto conquistando 20 medaglie, tra cui dieci ori. La squadra ha affrontato un infortunio di un atleta durante la competizione, ma è riuscita a mantenere il rendimento e a ottenere i risultati sperati. Tra i premiati ci sono atleti che hanno ottenuto medaglie d’oro, argento e bronzo nelle diverse categorie in gara.

? Punti chiave Chi sono gli atleti che hanno conquistato i dieci ori?. Come ha fatto la squadra a gestire l'infortunio di un atleta?. Quale rigida disciplina ha permesso di ottenere venti medaglie?. Dove si terrà la prossima sfida per le categorie beginners?.? In Breve 23 atleti Athlon hanno ottenuto 10 ori, 3 argenti e 7 bronzi a Rossano.. Vincitori oro includono Arcidiacono Alice, Aversa Giulia, Palleria Denise e altri nove atleti.. Allenamenti intensi con frequenza di cinque giorni settimanali guidati dal maestro Antonio Voci.. Prossimo appuntamento agonistico fissato per il 17 maggio a Catanzaro Lido.. Il Centro Taekwondo Athlon di Soverato ha conquistato il secondo posto nella classifica generale delle società durante il Campionato Interregionale FITA Calabria, disputato il 2 e il 3 maggio presso il Palaeventi di Rossano Calabro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taekwondo: l’Athlon di Soverato trionfa con 20 medaglie a Rossano

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