Taekwondo vinti ben sette titoli ai campionati svolti a Riccione e poi raffica di podi Edera super | 20 medaglie agli Interregionali

Durante i Campionati Interregionali di taekwondo a Riccione, l’Edera Forli ha ottenuto un totale di 20 medaglie, contribuendo alla classifica generale delle società, in cui si è piazzata al nono posto. La squadra ha conquistato sette titoli e numerosi podi nelle diverse categorie di gara. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da varie realtà della regione.

L’Edera Forli è stata tra le protagoniste, a Riccione, ai Campionati Interregionali di taekwondo, conquistando il 9º posto assoluto nella graduatoria riservata alle società e vinta dall’Accademia Modena. La squadra forlivese, ormai da anni ai vertici italiani, proponeva ben 21 atleti (nella foto) e ha conquistato 20 medaglie. Si sono laureati campioni regionali: Alessia Sturari, Hristina Miljkovic, Ettore Sarti, Luca Alexandrescu, Lorenzo Babacci, Diego Cultrera e Alice Ranieri. Medaglie d’argento invece per Melisa Tosun, Hana Elsayed, Davide Galdini, Lucia Melli e Daniele Vacca. Sul terzo gradino del podio sono saliti Szabo Mattia, Fabbri Beatrice, Cera Maria Letizia, Palumbo Giorgia, Biscari Emanuele, Chen Royu, Crescentini Stefano e Gorini Alessio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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