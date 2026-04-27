Le indagini sul video intimo diffuso online hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di una persona sospettata di aver preso parte all’illecito. Secondo quanto si è appreso, si tratterebbe di un tecnico coinvolto nella manutenzione del sistema di sicurezza o di archiviazione dei dati. Le autorità stanno approfondendo gli aspetti tecnici e investigativi per chiarire il ruolo e le responsabilità di questa persona nel caso.

L’inchiesta è partita dopo due denunce presentate da Stefano De Martino lo scorso agosto, quando il conduttore avrebbe scoperto che il video stava circolando in rete. Secondo quanto riportato da diverse testate, la Procura di Roma avrebbe individuato una persona iscritta nel registro degli indagati. Si tratterebbe di uno dei tecnici che avrebbero curato la manutenzione del sistema di videosorveglianza dell’abitazione di Caroline Tronelli. L’uomo, che conosceva le credenziali dell’impianto, sarebbe sospettato di essersi introdotto nel sistema la sera del 9 agosto 2025 per registrare immagini private della coppia. In seguito, sempre secondo l’accusa, il materiale sarebbe stato diffuso online, su piattaforme per adulti, con riferimenti espliciti al cognome nel titolo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stefano De Martino, svolta nelle indagini sul video intimo rubato e diffuso online: c’è un indagato

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