Gli avvocati coinvolti nel caso del video tra De Martino e Tronelli hanno annunciato che tutte le persone identificate saranno citate in cause civili per ottenere risarcimenti. Le richieste economiche saranno proporzionate alle condotte illecite commesse da ciascun nominativo. La decisione deriva dalla volontà di agire legalmente contro le azioni considerate dannose, con l’obiettivo di tutelare gli interessi delle parti coinvolte.

«Tutti i nominativi individuati saranno destinatari di azioni civili risarcitorie, con richieste economiche particolarmente rilevanti per ogni singola condotta illecita, anche al fine di ottenere la cessazione definitiva della circolazione del materiale». E' quanto fanno sapere gli avvocati Angelo e Sergio Pisani in relazione all'indentificazione da parte della polizia postale di migliaia di persone che adesso sono a rischio denuncia, ritenuti responsabili di avere fatto circolare i video privati sottratti a Stefano De Martino e a Caroline Tronelli. De Martino e i video hot rubati, indagato il tecnico della sicurezza: chi ha...🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Caso video De Martino-Tronelli, gli avvocati: «Tutti i nominativi individuati saranno destinatari di azioni civili risarcitorie»

Notizie correlate

Video rubati a De Martino, gli avvocati: “Al via le azioni civili risarcitorie”Tempo di lettura: < 1 minuto “Tutti i nominativi individuati saranno destinatari di azioni civili risarcitorie, con richieste economiche...

Caso De Martino-Tronelli: indagato il tecnico che aveva le password del sistema di videosorveglianzaUn tecnico della manutenzione al centro del caso che ha travolto la privacy di Stefano De Martino e Caroline Tronelli.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Video privato di De Martino e Tronelli finiti in rete, la polizia ha identificato chi lo ha diffuso in rete; Diffusione video De Martino/Tronelli, pronte le cause per lo stop e il risarcimento contro migliaia di persone; Video intimi di De Martino e Tronelli, in 3000 rischiano grosso: multe salatissime e rischio carcere; Video privato di Stefano De Martino e Caroline Tronelli: identificate 3000 persone dalla Polizia Postale.

Stefano De Martino: il video intimo che ha coinvolto 3000 persone e ha fatto scalporeL’inchiesta riguardante il video intimo di Stefano De Martino e della sua ex compagna Caroline Tronelli sta entrando in una fase cruciale. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la Polizia Pos ... napolipiu.com

Video intimi di De Martino e Tronelli, in 3000 rischiano grosso: multe salatissime e rischio carcerePer i video intimi di Stefano De Martino e Caroline Tronelli rischiano di finire nei guai 3000 persone. Ebbene sì, non solo l’indagato che avrebbe rubato materialmente il video dalle telecamere di sor ... today.it

Video privato di De Martino e Tronelli finiti in rete, la polizia ha identificato chi lo ha diffuso in rete La notizia: https://qds.it/video-privato-de-martino-tronelli-polizia-identificato-diffuso/ - facebook.com facebook

Video intimi hackerati a Stefano De Martino e Caroline Tronelli, indagato addetto alla sorveglianza x.com