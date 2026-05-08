A Pompei si sta svolgendo un evento religioso con la visita di papa Leone XIV alla Supplica, un momento che richiama numerosi fedeli e devoti. La cerimonia coinvolge la preghiera del Rosario e la venerazione della statua della Vergine. La supplica, promossa da Bartolo Longo, rappresenta anche un momento di incontro tra fede e temi sociali e politici, attirando attenzione su questioni di valore pubblico. La presenza del papa ha suscitato grande partecipazione tra i presenti.

? Punti chiave Come influenzerà la visita di Leone XIV la devozione globale al Rosario?. Perché la Supplica di Bartolo Longo ha una valenza politica sociale?. Chi sono i destinatari delle preghiere per la pace tra le nazioni?. Cosa accadrà nella piazza del Santuario durante la celebrazione delle ore 12?.? In Breve Tradizione fondata dal Beato Bartolo Longo nel 1883 su invito di Leone XIII.. Celebrazione prevista per le ore 12 davanti alla facciata del santuario mariano.. Preghiera rivolta a Maria per la pace di Italia, Europa e mondo intero.. La Supplica viene ripetuta due volte l'anno insieme alla prima domenica d'ottobre.. L’8 maggio 2026, la città di Pompei accoglierà Papa Leone XIV durante una visita pastorale che coinciderà con la solenne recita della Supplica alla Madonna del Santo Rosario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pompei, Papa Leone XIV alla Supplica: un appuntamento di fede unico

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