Chi vincerebbe se si votasse oggi | il sondaggio è clamoroso

Un nuovo sondaggio BiDiMedia di marzo fotografa le intenzioni di voto degli italiani e ipotizza l’esito di eventuali elezioni. I dati mostrano una chiara preferenza tra le forze politiche attuali, con variazioni rispetto alle rilevazioni precedenti. La ricerca si concentra sui risultati che emergerebbero se si votasse oggi, senza considerare fattori esterni o analisi approfondite.

Il sondaggio BiDiMedia di marzo aggiorna le intenzioni di voto nazionali e simula l’esito delle elezioni politiche con la nuova legge elettorale depositata dalla maggioranza alla Camera il 26 febbraio 2026: un sistema proporzionale con forte premio di governabilità alla coalizione prima classificata (se supera il 40% dei voti), soglie di sbarramento, obbligo per le coalizioni di indicare un unico candidato premier al deposito (non in scheda), e ripescaggio per la prima lista sotto soglia nella coalizione vincente. Nelle intenzioni di voto di marzo Fratelli d'Italia resta saldamente in testa. Nel Campo Largo crescono il PD (+0,1) e il M5S al 12,6% (+0,4); lievi variazioni per AVS e +EU (-0,1 ciascuno), Casa Riformista-IV (+0,1). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

