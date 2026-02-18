SuperEnalotto | il Jackpot vale 122,8 milioni tre vincite da oltre 61mila euro

Il SuperEnalotto ha raggiunto un nuovo record di 122,8 milioni di euro a causa di tre vincite che hanno superato i 61mila euro ciascuna. Il jackpot cresce perché nessuno ha centrato i numeri vincenti nelle ultime estrazioni. Le schedine più recenti mostrano che molti scommettitori hanno puntato su combinazioni semplici, sperando di trovare fortuna. Domani sera, il montepremi continuerà ad attirare l’attenzione di chi sogna di cambiare vita con una sola giocata. La prossima estrazione si terrà alle 20.30.

Sale ancora il Jackpot di SuperEnalotto Superstar in palio per il concorso di domani sera giovedì 19 febbraio e tocca quota 122,8 milioni di euro. Continua dunque la caccia al montepremi da sogno e, in attesa del “6” vincente, festeggiano le tre persone che nell'estrazione del concorso n. 28 di martedì 17 febbraio hanno centrato 1 punto 5 da 61.922,72 euro con la combinazione vincente 16 – 21 – 42 – 45 – 52 – 88 – J 58– SS 21. Le giocate sono state realizzate Nocera Superiore (Salerno) presso il punto di vendita Sisal Tab. n. 6 via Roma situato in Via Roma, 18; Chiari (Brescia) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Pin Up situato in Via Giacomo Matteotti, 2; Alberobello (Bari) presso il punto di vendita Sisal Giada Tabacchi di Marchitelli Giada Immacolata situato in Via Tenente Cucci, 1719. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - SuperEnalotto: il Jackpot vale 122,8 milioni, tre vincite da oltre 61mila euro SuperEnalotto, due vincite oltre di oltre 69mila euro e Jackpot a 107,4 milioniNell’estrazione del SuperEnalotto del 16 gennaio, il Jackpot ha raggiunto i 107,4 milioni di euro. SuperEnalotto, due vincite da 89mila euro e Jackpot a 113,2 milioniQuesta sera il SuperEnalotto mette in palio un jackpot da 113,2 milioni di euro. Eurojackpot - Estrazione e risultati 06/01/2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi martedì 10 febbraio: estrazione e numeri vincenti; Superenalotto, i numeri vincenti di venerdì 13 febbraio. Jackpot da favola: oltre 120 milioni di euro; Febbre da Superenalotto, il jackpot entra in top ten. Quanto si vince, la prossima estrazione e i numeri ritardatari; Estrazione SuperEnalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto di martedì 17 febbraio. SuperEnalotto: il Jackpot vale 122,8 milioni, tre vincite da oltre 61mila euroSale ancora il montepremi in palio per il concorso di giovedì 19 febbraio. Le schedine fortunate sono state giocate a Nocera Superiore, Chiari e Alberobello ... ilgiornale.it Superenalotto, a Chiari un 5 vale oltre 61mila euroCentrato un 5 alla Tabaccheria Pin Up di via Matteotti. Il jackpot sale a 122,8 milioni. quibrescia.it Lotto e Superenalotto, le quote per i vincitori: in palio jackpot da 122 milioni di euro facebook Le 10 vincite record al Superenalotto in Italia e la storia del gioco, dalla nascita al jackpot da 371 milioni alla prima sestina online x.com