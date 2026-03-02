Benevento-Catania designato l’arbitro | big match affidato ad un terzo anno

L'incontro tra Benevento e Catania, programmato per giovedì 5 marzo alle 20:30, sarà diretto dall’arbitro Mattia Drigo, che è alla sua terza stagione nella sezione di Portogruaro. La designazione è stata ufficializzata e il match si svolgerà con il direttore di gara che ha già diretto altre partite di questa categoria.

Sarà il terzo anno Mattia Drigo della sezione di Portogruaro a dirigere il big match di giovedì 5 marzo Benevento-Catania in programma alle 20:30. Si tratta di un fischietto che gode di grande fiducia da parte del designatore Orsato e per Drigo sarà la seconda gara con la Strega dopo il ko di Latina (1-0) dello scorso 3 settembre quando negò ai giallorossi un rigore apparso netto. Maltrattamenti all’asilo, schiaffo al marito di una maestra: denunciato il padre. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento-Catania, designato l’arbitro: big match affidato ad un terzo anno Arbitro Cremonese Inter, designato il fischietto del matchMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Arbitro Parma Inter: designato il fischietto del matchdi alberto alberto petrosilliArbitro Parma Inter, è stato designato il direttore di gara per la sfida in programma mercoledì 7 gennaio: tocca a... Una selezione di notizie su Benevento Catania. Temi più discussi: Catania, vittoria di misura contro il Giugliano: D'Ausilio firma l'1-0 rossazzurro; Cosmi lancia la Salernitana: Per valori tecnici non siamo distanti da Benevento e Catania; Potenza-Benevento, designato l’arbitro per il match di domenica al Viviani; Quindici partite con Floro Flores, il Benevento è saldamente in vetta. BENEVENTO-CATANIA: arbitra Drigo di Portogruaro. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di garaSono stati designati gli arbitri in vista della 30/a giornata del campionato di Serie C. La partita Benevento-Catania, fissata per giovedì sera allo stadio Ciro Vigorito con fischio d’inizio alle or ... tuttocalciocatania.com Serie C, Girone C: le designazioni arbitrali del 5 marzo. Drigo scelto per Benevento-CataniaGiovedì 5 marzo, con calcio d’inizio alle 20.30 allo stadio Ciro Vigorito, andrà in scena la sfida tra Benevento e Catania, uno dei confronti più attesi del girone C di Serie C. Per dirigere ... sanniosport.it Il Catania frena la corsa alla Serie B, il Benevento continua a volare | Il Siracusa fa poker, ancora uno stop per il Trapani Serie C, il punto --> https://www.teleone.it/2026/03/02/il-catania-frena-la-corsa-alla-b-il-benevento-vola-il-siracusa-fa-poker-stop-trapa - facebook.com facebook #SerieC gr.C Potenza-Benevento 0-1 Siracusa-Casertana 4-0 Cosenza-Sorrento 3-2 Giugliano-Latina 1-1 Monopoli-Crotone 1-1 Salernitana-Catania 0-0 league table (top5) 1 Benevento 67 2 Catania 60 3 Salernitana 51 4 Cosenza 50 5 Caserta x.com