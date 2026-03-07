L'Operazione Sansone ha portato all lancio di circa 200 missili e 1.072 droni contro gli Emirati Arabi. Tra gli obiettivi colpiti ci sono stati l’aeroporto di Dubai, alcuni grandi hotel, due data center di Amazon Web Services e il principale centro di desalinizzazione. Durante l’attacco, circa venti missili e settanta droni sono stati intercettati dalla contraerea.

Duecento missili e 1.072 droni sugli Emirati Arabi. Una ventina dei primi e una settantina dei secondi hanno superato la contraerea colpendo fra l’altro l’aeroporto di Dubai, vari grandi alberghi, due data center di Amazon Web Services e il principale centro di desalinizzazione. Questi colpi da parte di Teheran sono frutto di un metodo ben preciso. "Gli Emirati - scrive Federico Fubini sul Corriere della Sera - sono i grandi bersagli degli iraniani non solo perché, con gli Accordi di Abramo, riconoscono Israele. Anche il Bahrein lo fa ma, in confronto, viene risparmiato. Sembra piuttosto essere il modello Dubai il vero obiettivo di Teheran, il simbolo dell’integrazione blasfema degli arabi del Golfo nelle élite globali del denaro". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'"Operazione Sansone" per far crollare gli Emirati: ecco cosa è (e cosa può accadere)

De Bruyne può già dire addio al Napoli? La bomba sganciata da Il Mattino: ecco cosa può accadere a gennaioL’infermeria del Napoli torna a riempirsi, ma non tutti gli stop hanno lo stesso peso specifico.

Trapani Shark, nuova penalizzazione e inibizione per Antonini: cosa sta succedendo e cosa può accadereIl Tribunale Federale infligge tre punti di penalizzazione alla Trapani Shark e due anni di inibizione al presidente Antonini.

Aggiornamenti e notizie su Operazione Sansone.

Temi più discussi: L'Iran e l'Operazione Sansone: giocarsi tutto pur di far saltare l'economia degli Stati del Golfo; L’ombra di Sansone su Teheran: l’ora dell’attacco preventivo; Così ho salvato i miei soldi dai truffatori; Perché la guerra a Teheran ci riguarda.

L'Iran, Israele e l'Operazione Sansone: giocarsi tutto per distruggere il nemico (anche a rischio della propria incolumità)Oltre mille droni e 200 missili: l’Iran fa il massimo per portare gli Emirati Arabi allo stress estremo. Pressione anche Bahrein, Doha e Riad. Gli emiri hanno versato miliardi a Trump, ma sotto le bom ... msn.com

Operazione Absolute Resolve: così l’intelligence Usa ha portato alla cattura di MaduroDalla CIA alla NSA, passando per NGA e DEA: quali agenzie governative degli Stati Uniti hanno reso possibile la cattura di Nicolás Maduro, come hanno operato e con quali compiti, in un’operazione ... panorama.it

Uno dei leader più ostili a Trump, Carney, spiega perché l’operazione contro l’Iran aiuta a promuovere le libertà (non solo in Iran). Perché Teheran sostiene il terrorismo, è la principale fonte di instabilità in Medio Oriente e il suo programma nucleare è una min - facebook.com facebook