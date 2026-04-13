Superbonus rischio sequestri anche per chi è in buona fede | cosa può succedere ai proprietari

A sei anni dalla sua introduzione, il superbonus rimane al centro di attenzione a causa dei continui rischi di sequestri che coinvolgono anche i proprietari che non sono coinvolti in irregolarità. Il provvedimento, avviato durante il governo Conte, è ancora oggetto di discussioni e problematiche legate alle verifiche e alle possibili azioni legali. La situazione evidenzia come le normative abbiano generato complicazioni anche per chi ha agito in buona fede.

Il lascito grillino di cui non ci libereremo mai. A sei anni dal varo del superbonus, il provvedimento simbolo del governo Conte continua a chiedere un conto sempre più salato. Non solo allo Stato, che secondo le recenti stime ha già sopportato un onere di circa 131 miliardi di euro, ma anche al mercato immobiliare e ai singoli proprietari. Per quanto riguarda le truffe ossia l’indebita percezione di risorse pubbliche, la Cassazione ha scelto una linea severa con effetti che possono allargarsi ben oltre il singolo credito inesistente. Il vice-responsabile nazionale del Dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia, Lino Ricchiuti, ci spiega come il Superbonus rappresenti una calamità senza fondo: non più una mera vicenda di finanza pubblica, ma problema concreto per famiglie, proprietari, condomini.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Superbonus, rischio sequestri anche per chi è in buona fede: cosa può succedere ai proprietari Guerra in Medio Oriente, rischio rincari per carburanti e bollette: cosa può succedere ai prezzi nei prossimi mesiLa guerra in Medio Oriente entra nel sesto giorno e le prime conseguenze economiche iniziano già a farsi sentire. Voli estivi a rischio, l'ultimo carico di cherosene arriva il 9 aprile. Dai tagli ai rincari dei biglietti, ecco cosa può succedereAltre due settimane di missili e scarse possibilità di raggiungere un’intesa pacifista tra Stati Uniti e Israele da una parte e Iran dall'altra...