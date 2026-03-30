Matelica super rimonta Civitanova vinceva di 15

Nel match tra Matelica e Civitanova, la squadra di casa ha compiuto una rimonta sorprendente, passando da una svantaggio di 15 punti a una vittoria finale di due, con il punteggio di 72-70. Civitanova aveva condotto fino a pochi secondi dalla fine, ma Matelica ha reagito negli ultimi possessi, portando a termine una rimonta che ha lasciato il pubblico senza parole.

b-chem civitanova 70 halley matelica 72 B-CHEM: Santi 19, Baleani ne, Buccolini ne, Liberati 7, De Florio 3, Diodati 7, Seri ne, Fofana 15, Dembele 2, Iannotti, Sorrentino 7, Mwambila 10. All. Domizioli. HALLEY MATELICA: Marrucci 11, Pacini ne, Panzini, Mentonelli ne, Fea 6, Dell’Anna 15, Mazzotti 14, Davico 20, Mattarelli 6, Mozzi ne, Galeassi ne. All. Trullo Parziali: 19-11, 18-16, 19-17, 14-28; progressivi: 19-11, 37-27, 56-44, 70-72. Matelica ha vinto il big match d’alta classifica in maniera incredibile. Civitanova è partita fortissima: 15-0 in un baleno. Nei primi cinque minuti di gara c’era solo una squadra in campo, determinata, lucida, perfetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Matelica, super rimonta. Civitanova vinceva di 15 Articoli correlati Matelica. Riccardo Santoni: "Matelica, create le premesse per il gol»Dopo il pareggio di Montegranaro – dove era importante vincere, ma ancor più fondamentale era non perdere – il Matelica resta decima in classifica... Civitanova crolla in Champions League: prova di forza dello Zawiercie, per la Final Four serve una rimonta sublimeCivitanova è crollata al cospetto dell’Aluron Warta Zawiercie nell’andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile: la Lube si...