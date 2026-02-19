Virtus cuore e carattere | rimonta la Guerri Napoli e vola in semifinale di Coppa Italia

La Virtus Bologna ha battuto la Guerri Napoli 83-73 e si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia. Dopo aver subito un primo svantaggio, i giocatori di coach Ivanovic hanno mostrato determinazione, recuperando terreno nel secondo tempo. La squadra ha trovato energie nei cambi e nei tiri decisivi, portando a casa la vittoria in un match combattuto. Un risultato che dimostra come il carattere e la forza di volontà possano fare la differenza in partite importanti. La Virtus ora aspetta il suo prossimo avversario.

I bianconeri superano la squadra di Coach Magro grazie a un super Edwards e a un terzo quarto da urlo. Sabato a Torino la sfida contro Tortona per un posto in finale La Virtus Olidata Bologna non trema, incassa il colpo, ma reagisce da grande squadra. Al termine di una gara dai due volti, gli uomini di coach Ivanovic superano la Guerri Napoli per 83-73, staccando il pass per la semifinale di Coppa Italia LBA. Una vittoria costruita sulla difesa e sulle fiammate dei singoli, capace di ribaltare un primo tempo sofferto. L'avvio è tutto di marca partenopea. L'asse Totè-Bolton mette subito i brividi alla difesa felsinea, con il numero 35 della Guerri implacabile dall'arco (9-14).