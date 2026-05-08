Sunderland-Manchester United sabato 09 maggio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 9 maggio 2026 alle 16:00 si sfidano Sunderland e Manchester United in una partita valida per la fine della stagione. I Black Cats hanno già raggiunto la salvezza e non devono più preoccuparsi della classifica, mentre i Red Devils hanno conquistato il ritorno in Champions League. Entrambe le squadre hanno già definito i propri obiettivi stagionali, con Sunderland che ha centrato il traguardo della permanenza e Manchester United che si prepara a competere nella massima competizione europea.

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Sunderland e Manchester United hanno centrato i loro traguardo stagionale, il mantenimento della categoria con largo anticipo e zero patemi per i Black Cats, e il ritorno in Champions League per i Red Devils. La squadra di Regis Le Bris in teoria potrebbe ancora sperare di acciuffare un settimo posto che dista solo quattro punti,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sunderland-Manchester United (sabato 09 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Wolverhampton-Sunderland (sabato 02 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiIl Wolverhampton è già aritmeticamente retrocesso e resta su tre sconfitte di fila con otto gol subiti e zero segnati, non sembra più insomma la... Brighton-Wolverhampton (sabato 09 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiIl Brighton è ottavo in classifica e dunque, nonostante l’imprevista, almeno da noi, sconfitta di Newcastle, è ancora in lotta per un posto nelle... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sunderland - Manchester Utd; Pronostico Sunderland-Manchester United: analisi e probabili formazioni 09/05/2026 Premier League; Cunha paragona la 'magia' di Carrick al grande Ferguson in vista della trasferta a Sunderland; PREVIEW | Sunderland vs Manchester United: team news, lineups, predictions (Premier League 09/05). Premier League 2025-26: si parte a Ferragosto, c'è subito Manchester United-ArsenalE' stato sorteggiato il calendario della Premier League 2025/2026 che partirà ufficialmente il prossimo 15 agosto e lo farà con l’anticipo della prima giornata che vedrà il Liverpool campione in ... sportmediaset.mediaset.it Manchester United-Sunderland, Red Devils super favoriti secondo i bookmakerBruno Fernandes, motore instancabile del centrocampo dello United, in questa stagione, ha già totalizzato 537 minuti in 6 apparizioni, mettendo a segno due reti e destando sempre l'attenzione con una ... it.blastingnews.com Altro premio individuale per un giocatore del Manchester United in questa stagione, con Kobbie Mainoo che è stato votato come il giocatore del weekend di Premier League. Il giovane centrocampista inglese è stato autore di un'altra prova superlativa contro il facebook