Wolverhampton-Sunderland sabato 02 maggio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 2 maggio 2026 alle ore 16:00 si disputa la partita tra Wolverhampton e Sunderland. Il Wolverhampton ha già subito la retrocessione e arriva a questa sfida con tre sconfitte consecutive e otto gol subiti nelle ultime partite. Non sono ancora state annunciate le formazioni ufficiali, mentre le quote e i pronostici sono stati pubblicati dai bookmaker. La partita si svolge nel contesto di una stagione ormai conclusa per entrambe le squadre.

Il Wolverhampton è già aritmeticamente retrocesso e resta su tre sconfitte di fila con otto gol subiti e zero segnati, non sembra più insomma la squadra che tirava fuori ottima prestazioni, vedi la vittoria contro il Liverpool del 3 marzo, nonostante fosse virtualmente condannata da tempo, da vedere se cercare di non arrivare ultimi può. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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