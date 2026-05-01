Wolverhampton-Sunderland sabato 02 maggio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 2 maggio 2026 alle ore 16:00 si disputa la partita tra Wolverhampton e Sunderland. Il Wolverhampton ha già subito la retrocessione e arriva a questa sfida con tre sconfitte consecutive e otto gol subiti nelle ultime partite. Non sono ancora state annunciate le formazioni ufficiali, mentre le quote e i pronostici sono stati pubblicati dai bookmaker. La partita si svolge nel contesto di una stagione ormai conclusa per entrambe le squadre.

Il Wolverhampton è già aritmeticamente retrocesso e resta su tre sconfitte di fila con otto gol subiti e zero segnati, non sembra più insomma la squadra che tirava fuori ottima prestazioni, vedi la vittoria contro il Liverpool del 3 marzo, nonostante fosse virtualmente condannata da tempo, da vedere se cercare di non arrivare ultimi può. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Wolverhampton-Sunderland (sabato 02 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Newcastle-Brighton (sabato 02 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiLa stagione del Newcastle si sta concludendo in modo deludente, tanto è vero che i Magpies a quattro giornate dalla fine (12 punti in palio) non sono... Brentford-West Ham (sabato 02 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiBrentford contro West Ham a quattro giornate dalla fine del campionato con le Bees a quota 48 punti in classifica, in piena lotta per un posto nelle... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Pronostico Wolverhampton-Sunderland: analisi e probabili formazioni 02/05/2026 Premier League; Pronostico Wolverhampton Wanderers - Sunderland: analisi e quote; La classifica di Premier League: lo United vince ed è terzo in solitaria; Is ‘second season syndrome’ a myth for Sunderland after encouraging return?. Pronostico Wolverhampton vs Sunderland – 2 Maggio 2026La sfida di Premier League tra Wolverhampton e Sunderland, in programma il 2 Maggio 2026 alle 16:00 presso il prestigioso Molineux Stadio, promette intensità ... news-sports.it Roberto De Zerbi trova la prima vittoria sulla panchina del Tottenham. Dopo la sconfitta con il Sunderland e il pareggio con il Brighton, arrivano 3 punti pesantissimi contro il fanalino di coda Wolverhampton. La decide Palhinha a otto minuti dalla fine, più un so - facebook.com facebook