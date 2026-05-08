Sunderland-Manchester United sabato 09 maggio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici Il nostro faro è sempre Bruno

Sabato 9 maggio 2026 alle 16:00 si affrontano Sunderland e Manchester United in una partita valida per la fine della stagione. I Black Cats hanno già centrato l’obiettivo di evitare la retrocessione, mentre i Red Devils hanno conquistato il ritorno in Champions League. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state stabilite. Il nostro focus sarà sempre su Bruno, che continua a essere il punto di riferimento per i nostri pronostici.

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