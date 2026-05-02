Manchester United-Liverpool domenica 03 maggio 2026 ore 16 | 30 | formazioni quote pronostici Bruno è il nostro faro

Da infobetting.com 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 3 maggio 2026 alle 16:30 si disputa la partita tra Manchester United e Liverpool, due delle squadre più storiche del calcio inglese. Si tratta della 218ª sfida tra le due formazioni, senza che siano in palio titoli o qualificazioni, ma resta comunque un incontro molto atteso dai tifosi. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono già disponibili sui principali bookmaker. Bruno viene considerato un punto di riferimento per le analisi.

Manchester United – Liverpool è sempre una partita importante, una grande classica la cui storia è iniziata nel lontano 1894, ma questa edizione numero 218 non mette in palio titoli. E’ sempre una questione prestigio, ma in torno un po’ minore, e poi c’è la questione della certezza aritmetica di classificarsi tra le prime cinque, che riguarda. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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