Sulzano nel cruscotto dell’auto i panetti di hashish A casa coltelli bilancini e libri contabili dello spaccio

I militari della stazione di Marone hanno arrestato un uomo di 37 anni residente a Sulzano, colto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante l’intervento, nel cruscotto dell’auto sono stati trovati alcuni panetti di hashish. In casa sono stati rinvenuti coltelli, bilancini e libri contabili riconducibili all’attività di spaccio. L’uomo è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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Sulzano (Brescia), 8 maggio 2026 – Nella serata di ieri, i militari della locale stazione di Marone hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni, residente a Sulzano, colto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è scattata all’imbrunire durante un normale servizio perlustrativo, l’attenzione della pattuglia è stata attirata da una Bmw con a bordo, un uomo già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. La sorpresa nel cruscotto . L’atteggiamento sospetto del conducente ha spinto i militari ad approfondire il controllo con una perquisizione veicolare. All'interno del cruscotto, lato passeggero, sono stati rinvenuti due involucri contenenti complessivamente quattro panetti di hashish per un peso totale di 200 grammi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sulzano, nel cruscotto dell’auto i panetti di hashish. A casa coltelli, bilancini e libri contabili dello spaccio Notizie correlate Due etti di hashish, cocaina e bilancini di precisione. La droga era in auto e in casa: scatta l’arrestoCascina, 8 aprile 2026 – Un giovane di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Navacchio nella notte del 6 aprile, con l’accusa... Oltre 5 chili di droga nel cruscotto dell'auto e 27 mila euro nascosti in casa: la polizia arresta due pusherLa polizia ha arrestato due pusher di 41 e 45 anni, entrambi dell’hinterland etneo, sorpresi con un carico di droga nascosto in auto.