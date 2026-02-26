Blasioli e Paolucci Pd | Aveamo ragione sulla valutazione delle liste d' attesa ora chiarezza sui 24 mesi del direttore generale

I rappresentanti del Pd hanno ribadito di aver già evidenziato problemi nella gestione delle liste d’attesa, sottolineando che la valutazione spetta all’Agenzia regionale e non all’ente sanitario locale. Ora chiedono chiarimenti sui tempi previsti dal direttore generale, evidenziando come le loro osservazioni siano state giustificate e fondate. La discussione si concentra sulla corretta attribuzione di responsabilità e sui tempi di attesa.

“I nostri dubbi erano legittimi: il giudizio sulle liste d’attesa tocca all’Agenzia regionale e non al Raus, come hanno sostenuto nelle lettere di questi mesi”. A dichiararlo, sulla base di quanto emerso in commissione Vigilanza, sono il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli e il capogruppo regionale Pd Silvio Paolucci che avevano sollevato il problema della doppia valutazione per cui dal Raus arrivava la “promozione” per l’operato del direttore generale della Asl di Pescara su tema, mentre l’Agenzia regionale sanitaria gli assegnava 0 punti. Tra l’altro, precisano i due, quello del Raus è un organismo “nel frattempo scaduto” con la proroga, sottolineano, arrivata solo ora. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

