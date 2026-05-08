Sulla riforma della caccia nuovo scontro maggioranza-opposizione

Nella discussione sulla riforma della caccia si sono intensificate le tensioni tra maggioranza e opposizione. I senatori del Partito Democratico hanno segnalato che Bruxelles ha espresso critiche sul disegno di legge italiano. La Federcaccia ha risposto affermando che al momento non si tratta di un provvedimento approvato, ma di una proposta ancora sotto esame. La questione si inserisce nel dibattito più ampio sulla regolamentazione dell’attività venatoria.

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La caccia, intesa come attività venatoria, non smette di essere fonte di polemiche in Italia. I senatori di centrosinistra capeggiati dal Pd hanno protestato con il Governo accusato di aver “nascosto” una lettera ricevuta dalla Commissione Ue con alcune pesanti critiche al ddl di riforma della caccia (il numero 1552) attualmente in discussione alla Commissione Agricoltura e Ambiente del Senato. Secondo i senatori di centrosinistra la lettera punterebbe il dito contro l’estensione del periodo di caccia nelle aziende agrituristico-venatorie oltre la stagione ordinaria, l’indebolimento del parere Ispra su eventuali proroghe (da vincolante a...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Sulla riforma della caccia nuovo scontro maggioranza-opposizione Notizie correlate Leggi anche: Pago Veiano, scontro tra maggioranza e opposizione Carrara, scontro su case popolari: la maggioranza accusa l’opposizione? Cosa scoprirai Perché i fondi per le case popolari non sono stati stanziati? Chi ha proposto davvero la ristrutturazione degli alloggi ERP? Come... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Salta la riunione delle commissioni sulla riforma della legge sulla caccia; Lettera Ue all'Italia sulla riforma della caccia, i richiami di Bruxelles svelati dalle associazioni. Il governo l'ha tenuta nascosta; Riforma della legge sulla caccia: una catastrofe per gli animali selvatici; Ambientalisti da 46 Paesi europei e asiatici scrivono a Meloni contro la riforma della caccia. Lettera Ue all'Italia sulla riforma della caccia, i richiami di Bruxelles svelati dalle associazioni. «Il governo l'ha tenuta nascosta»La Commissione già a dicembre avrebbe espresso dubbi su alcuni punti nodali del Ddl 1552, dai visori notturni alla liberalizzazione dei richiami vivi. Intanto c'è il primo ok delle commissioni in Sena ... corriere.it Ddl caccia, l’Ue boccia la riforma della destra ma il governo Meloni nasconde la lettera: Conflitti con direttive comunitarieLa Commissione europea aveva già avvertito l'Italia: il ddl caccia rischia la procedura d'infrazione. Il governo lo ha tenuto nascosto ... ilfattoquotidiano.it In attuazione della riforma della riscossione, da novembre scattano mensilmente i flussi AdER su cartelle, incassi, sospensioni e discarico automatico. - facebook.com facebook Riforma dei medici di famiglia, cosa cambia: stipendio in base ai risultati e nuovi obblighi x.com