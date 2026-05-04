Carrara scontro su case popolari | la maggioranza accusa l’opposizione

A Carrara si è aperto un dibattito acceso tra maggioranza e opposizione riguardo ai fondi destinati alle case popolari. La discussione si concentra sulle ragioni per cui quei fondi non sono ancora stati stanziati e su chi abbia effettivamente proposto la ristrutturazione degli alloggi ERP. La questione ha coinvolto diversi rappresentanti politici, creando tensioni tra i gruppi in consiglio comunale. La vicenda si inserisce in un contesto di polemiche più ampio sulla gestione delle risorse pubbliche.

? Cosa scoprirai Perché i fondi per le case popolari non sono stati stanziati?. Chi ha proposto davvero la ristrutturazione degli alloggi ERP?. Come cambierà la gestione dei parcheggi a Marina di Carrara?. Quali sono le vere ragioni dello scontro sui fondi del bilancio?.? In Breve Consigliera Carusi proponeva fondi ERP già mesi prima delle critiche di Tosi.. Martinelli cita interrogazione alla vicesindaca del giugno 2025 sui fondi mancanti.. Bilancio 2025 chiuso senza stanziamenti per ristrutturazioni alloggi popolari inagibili.. Martinelli contesta consultazione informale su parcheggi a Marina di Carrara.. A Carrara la tensione politica tra la maggioranza e l’opposizione è esplosa lunedì 4 maggio 2026 con accuse di manipolazione della realtà su temi cruciali come i fondi per le case popolari e la gestione del litorale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carrara, scontro su case popolari: la maggioranza accusa l’opposizione Notizie correlate Carrara, piano da 12 milioni: riqualificare 220 case popolari sfitte? Cosa sapere La Lega propone a Carrara 12 milioni di avanzo per manutenzione alloggi popolari. La maggioranza di Airola sotto accusa, chiuso il Csm: disastri annunciati dall’opposizioneTempo di lettura: 2 minutiAd Airola continuano i disastri nella gestione dei servizi pubblici. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Tragico incidente stradale, Massimiliano non ce l’ha fatta. Il cuore del 56enne si è fermato nella notte; Lega L’avanzo di bilancio per le case Erp; Scontro fra auto e moto, gravissimo un uomo di 56 anni: trasportato in ospedale con l’elisoccorso. Scontro politico su via Mattei. Il Pd replica a Rifondazione: Contrari al ’no a prescindere’Con 19 voti favorevoli il consiglio comunale ha dato il via libera al Progetto unitario convenzionato per l’area di via Mattei, all’incrocio con via Gorizia, anche con i voti del Pd. Questo ha fatto ... lanazione.it #ARTI #lavoro Le offerte dei centri impiego dell'area di Massa Carrara #massa #carrara #lunigiana http://bit.ly/4dgIzHf Consulta il portale Toscana Lavoro https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/index.xhtml #Selezione #ColloquioDiretto #Recruiti - facebook.com facebook