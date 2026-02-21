pago veiano scontro tra maggioranza e opposizione

Il gruppo di opposizione di Pago Veiano “Insieme” si è confrontato con la maggioranza a causa di divergenze su questioni di acqua, strade e scuola. Giovanni Carpinone, capogruppo di “Insieme”, ha risposto alle critiche rivoltegli pubblicamente, evidenziando disaccordi sulla gestione di questi servizi. La discussione si è intensificata durante l’ultimo consiglio comunale, quando sono stati sollevati vari dubbi sulle decisioni prese. La situazione rimane tesa e ancora da chiarire.

"Abbiamo letto con una certa leggerezza il post di 'Pago Veiano nel Cuore'. Siamo sinceramente stanchi di sentir parlare di odio: è ora di dire basta," esordisce il capogruppo Giovanni Carpinone. "Noi facciamo opposizione in modo corretto, anche con toni forti quando necessario, ma sempre in maniera chiara e costruttiva. L'odio è ben altro; l'odio è quello di chi, anni fa, ha alimentato la stagione delle denunce anonime. Chi ha promosso quelle azioni ha l'odio nel cuore, non certo noi che svolgiamo il nostro ruolo con responsabilità e rispetto per le istituzioni." Il gruppo "Insieme" sottolinea il distacco tra la narrazione della maggioranza e la realtà quotidiana dei cittadini di Pago Veiano.

