Prima paga il biglietto del treno poi aggredisce il controllore

Un passeggero ha pagato regolarmente la multa dopo essere stato sorpreso senza biglietto durante un controllo sul treno. Poco dopo, ha aggredito il controllore che aveva verificato il suo titolo di viaggio. L’uomo aveva acquistato il biglietto, ma al momento del controllo non lo aveva con sé, e ha concluso l’acquisto successivamente. La situazione si è conclusa con l’aggressione senza ulteriori dettagli sulla dinamica.

Quando il controllore è passato, non aveva il biglietto, ma il passeggero ha pagato regolarmente la multa. È stato giusto un attimo, poi ha cambiato idea e si è scagliato contro di lui, chiedendo indietro i soldi e aggredendolo. È successo domenica sera su un treno arrivato all'altezza della stazione ferroviaria di Cadorago, dove i carabinieri hanno arrestato Emmanuel Ampratwn, ghanese di 22 anni, finito in carcere con le accuse di tentata rapina, lesioni volontarie, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. La reazione del giovane è stata inaspettata e veloce: appena il capotreno aveva terminato di contestare la multa per mancanza del biglietto, il ventiduenne gli si è scagliato contro, cercando di strappargli il borsello e il tablet.