Arezzo, 8 maggio 2026 – «Un appuntamento imperdibile attende la città: "Sul Palco con Marco Rizzo". Il rinomato Marco Rizzo salirà sul palco del Teatro Virginian per un talk show esclusivo, un'occasione unica in cui i giornalisti aretini avranno l'opportunità di intervistarlo direttamente, fianco a fianco con la sapiente moderazione di Piero Rossi. Questo evento si preannuncia come un confronto senza filtri, caratterizzato da quell'irriverente spirito politicamente scorretto che contraddistingue lo stile di Marco Rizzo. Sarà un'immersione profonda nell'attualità e, in particolare, nelle imminenti elezioni amministrative di Arezzo, con un focus speciale sulla candidatura a sindaco di Egiziano Andreani per la lista DSP.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sul Palco con Marco Rizzo" al teatro Virginian

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