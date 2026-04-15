Sul palco con Maddalena Al Teatro Ronconi spettacolo per la 23enne

Sul palco con Maddalena al Teatro Ronconi si è tenuto uno spettacolo dedicato a una giovane di 23 anni. L’evento ha coinvolto il pubblico in una rappresentazione che ha ripercorso le tracce della sua vita e delle sue esperienze. L’iniziativa ha attirato l’attenzione di molti, portando alla luce una storia che si inserisce nel racconto collettivo e che si protrarrà nel tempo attraverso eventi e ricordi condivisi.

Ci sono storie che non si fermano, ma continuano a camminare nel tempo trasformandosi in memoria condivisa e impegno concreto. È questo il senso profondo di " Sistema in attesa ", lo spettacolo dedicato a Maddalena Cicchelli, scomparsa nel 2017 a soli 23 anni, che tornerà in scena sabato 18 aprile alle 21 al Teatro Ronconi. La presentazione ufficiale si è svolta nella Sala consiliare di Palazzo Pretorio, dove la famiglia ha raccontato un percorso che, anno dopo anno, è diventato molto più di un evento teatrale: giunta alla settima edizione, l’iniziativa rappresenta oggi un punto di riferimento per la città, capace di intrecciare cultura e solidarietà in un unico grande abbraccio collettivo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sul palco con Maddalena. Al Teatro Ronconi spettacolo per la 23enne Leggi anche: Teatro, al via lo spettacolo ‘Siblings’: protagonisti sul palco artisti e persone con disabilità Spettacolo tributo a Renato Zero al Teatro Al Massimo: sul palco ben dodici artisti, canta Max D’AstaUn viaggio tra musica, spettacolo e pura emozione: è quello che promette la MaxZeroBand, una formazione artistica composta da sette elementi,...