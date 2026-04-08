Radicanto 30 anni di musica al Teatro Piccinni | sul palco anche Raiz Ginevra Di Marco e Vito Signorile

Al Teatro Piccinni di Bari, i Radicanto hanno celebrato i loro trent’anni di attività musicale con due serate che hanno visto la partecipazione di artisti come Raiz, Ginevra Di Marco e Vito Signorile. Gli eventi, tenutisi venerdì 17 e sabato 18 aprile, hanno rappresentato un momento di festa per la band, con spettacoli inseriti nel calendario ufficiale e dedicati a tre decenni di ricerca e sperimentazione musicale.

Due serate evento per celebrare tre decenni di arte, ricerca musicale e connessioni: al Teatro Piccinni di Bari, venerdì 17 e sabato 18 aprile i Radicanto festeggiano trent’anni di musica in compagnia di grandi ospiti, con due eventi speciali inseriti come spettacoli fuori abbonamento nella. 🔗 Leggi su Baritoday.it "Kohlhaas" di Marco Baliani sul palco del Teatro PeroniTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Lo... Clarinettisti del Peri Merulo al teatro Valli: musica e tradizione si incontrano sul palco**I clarinettisti del Peri-Merulo protagonisti al teatro Valli: musica e tradizione si incontrano sul palco** Alle 18 di domani, nella Sala degli...