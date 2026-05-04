In Sudafrica, un coccodrillo è stato recuperato e trasportato via elicottero in un'operazione che ha coinvolto un solo uomo. Il capitano Johan “Pottie” Potgieter si è calato da solo nel fiume, descritto come infestato dai rettili, per mettere in sicurezza l'animale. La polizia ha definito l’intervento come molto pericoloso e complesso. Dopo il recupero, il coccodrillo è stato trasferito altrove, mentre le ricerche di eventuali resti umani sono ancora in corso nel fiume.

Home > Ambiente > Animali > Il capitano Johan “Pottie” Potgieter è stato calato da solo in un “fiume infestato dai coccodrilli” per mettere in sicurezza il coccodrillo soppresso in una “operazione altamente pericolosa e complessa”, ha affermato domenica la polizia sudafricana in una nota. L’animale è stato sollevato in sicurezza e trasferito in elicottero, consentendo alle squadre di professionisti di recuperare i resti della presunta persona scomparsa nel fiume Komati, nella provincia di Mpumalanga, si legge nella dichiarazione. Le parti del corpo scoperte nell’intestino del coccodrillo sono state prelevate per l’analisi del DNA.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sudafrica, un coccodrillo recuperato e trasferito in elicottero per cercare resti umani nel fiume

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