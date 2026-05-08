Subsonica in Terre Rare 96-26 a Roma Summer Fest 2026

I Subsonica hanno annunciato il tour Terre Rare 96-26, che li porterà in diversi festival estivi italiani. Tra le tappe previste c’è anche Roma, dove si esibiranno il 12 luglio nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, in occasione del Roma Summer Fest 2026. La band ha confermato la partecipazione a questa manifestazione musicale estiva, programmata per quella data.

I Subsonica annunciano Terre Rare 96-26, il tour nei principali festival estivi italiani. Arriveranno anche a Roma, nel contesto del Roma Summer Fest 2026, con un concerto nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, il 12 luglio.La tournée estiva farà seguito a “Cieli su Torino 96-26”.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Terre Rare: 26-96. Ad Arezzo arrivano i SubsonicaSabato 11 luglio arrivano sul palco del Men/Go Music Fest i Subsonica con il loro tour estivo Terre Rare: 26-96.

L'anteprima del festival sabato 11 luglio coi Subsonica e il loro tour "Terre rare: 96-26”Arezzo, 19 febbraio 2026 – Continuano gli annunci di MEN/GO MUSIC FEST: dopo lo svelamento della line up della giornata conclusiva del festival...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio a Taranto, i cantanti in scaletta e cosa sapere; Locus Festival 2026: line up, date e programma; Men/Go Music Fest 2026. Il programma completo; Arriva il rap di Ernia: nuovo evento targato Mengo.

Subsonica: 'Terre Rare' e 30 anni di musica, tra radici torinesi e nuova fase'Terre Rare', l'ultimo atteso lavoro discografico, rappresenta un ulteriore e profondo passo nell'incessante ricerca musicale dei Subsonica. Questo undicesimo album si colloca in un momento di ... it.blastingnews.com

Subsonica, il nuovo album Terre Rare in arrivo il 20 marzo 2026I Subsonica hanno annunciato l'uscita del loro nuovo album, Terre Rare, fissata per il 20 marzo 2026. La band torinese ha comunicato la data di pubblicazione del disco, che segna il decimo lavoro in ... it.blastingnews.com

L'amico carioca. Narcotraffico, dazi, terre rare: Trump ritrova (per ora) l'intesa con Lula x.com

L'Europa dipende dalla Cina per l'85% della lavorazione delle terre rare. Se Pechino interrompesse le forniture domani, sarebbero a rischio 241 gigawatt di energia eolica e quasi 34 milioni di veicoli elettrici entro il 2030. Il Chips Act europeo punta al 20% dell facebook